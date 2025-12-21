«Возмутительно, но оправдано»: депутат — о проверке банками родственных связей при переводах

Проверку банками родственных связей клиентов при переводах денег можно назвать вмешательством в частную жизнь россиян, но она оправдана из-за действий мошенников, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Такие вопросы, безусловно, являются вмешательством в личную жизнь, однако оно является оправданным в условиях беззащитности граждан перед мошенниками. Сегодня банки несут ответственность за невольное содействие мошенникам при проведении переводов, имеющих признаки подозрительных, и потому защищают себя тщательной проверкой. Проверка может выглядеть возмутительной и быть ею, но она оправдана. В конце концов, мы же даем обыскивать и просвечивать себя при посадке на самолет», — сказал депутат.

По словам Делягина, если гражданин пообещает банку нести ответственность за перевод, кредитные организации обычно одобряют транзакции.

«Каждый из нас имеет право оказывать помощь другому, и, если вы скажете банку, что это помощь человеку для решения его личных проблем, что вы хорошо знаете этого человека, что вы не будете иметь претензий к банку и будете вести себя при этом адекватно, — по моему опыту могу сказать, что все завершается нормально. Это неприятно, но в условиях, когда ради копеечных доходов мобильных операторов их лоббисты во власти, насколько можно судить, не позволяют блокировать мошеннические типы звонков, такое неудобство вполне обосновано», — добавил он.

Депутат посоветовал россиянам иметь наличные деньги и минимизировать взаимодействие с банками при необходимости сделать крупный перевод.

«Для надежности операций спокойней, конечно, лучше иметь деньги в наличной форме и минимизировать взаимодействие с банками, но понятно, что это далеко не всегда возможно и касается лишь небольшой части общества. Стоит вспомнить, что, по данным аналитиков ВШЭ (Высшая школа экономики. — «Газета.Ru»), в прошлом году 60% россиян — как можно понять, без учета мигрантов, — имели доходы ниже 40 тыс. рублей в месяц — при реальном прожиточном минимуме, по оценке ученых РАН (Российская академия наук. — «Газета.Ru»), в 51,3 тыс. рублей в месяц», — заключил он.

21 декабря РИА Новости сообщило, что российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм. Как выяснило агентство, при попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается представитель банка. В ходе проверки сотрудник уточняет персональные данные предполагаемого получателя, степень его родства с отправителем, а также спрашивает, на что планируется потратить отправляемые средства.

Ранее в Госдуме призвали ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство.