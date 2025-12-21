На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко рассказал, почему в России не может быть четырехдневной рабочей недели

Онищенко: россиянам будет скучно при четырехдневке
close
РИА «Новости»

Россиянам станет скучно, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — заявил Онищенко.

Он также отметил, что сокращенная рабочая неделя может негативно сказаться на экономике. Тем не менее такой переход на четырехдневку не исключен, но лишь при внедрении технологий, которые помогут сохранить темпы «во всех отраслях экономики».

До этого кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин заявил, что при введении четырехдневной рабочей недели на такой режим перейдут только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что при сокращении рабочей недели будет невозможен рост производительности труда и, как следствие, придется сократить зарплаты.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россиянам ожидать следующую шестидневную рабочую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами