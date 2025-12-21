Онищенко рассказал, почему в России не может быть четырехдневной рабочей недели

Россиянам станет скучно, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — заявил Онищенко.

Он также отметил, что сокращенная рабочая неделя может негативно сказаться на экономике. Тем не менее такой переход на четырехдневку не исключен, но лишь при внедрении технологий, которые помогут сохранить темпы «во всех отраслях экономики».

До этого кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин заявил, что при введении четырехдневной рабочей недели на такой режим перейдут только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что при сокращении рабочей недели будет невозможен рост производительности труда и, как следствие, придется сократить зарплаты.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россиянам ожидать следующую шестидневную рабочую неделю.