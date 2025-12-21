СК возбудил дело после нападения на журналистов в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов «Известий»

Возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов «Известий» на тренинге, который проводила психолог Юлия Ивлиева. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

До этого СМИ распространили информацию о том, что охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело. Предоставить доклад о ходе расследования было поручено руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву.

Издание «Известия» сообщило о том, что корреспонденту Ивану Литомину, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, охранники также заковали его в наручники и незаконно удерживали.

Ивлиева начинала свою практику в «Московском тренинговом центре», который обрел скандальную известность из-за жестоких методов обучения. Несколько лет назад в отношении ряда коучей из МТЦ были возбуждены уголовные дела. Нападение на журналистов произошло после вопросов о дипломе психолога, а также о доходах.

