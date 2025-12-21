Зарубин рассказал о трудностях иностранных журналистов с переводом слова «подсвинки»

Иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода на английский язык слова «подсвинки». Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ролике журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген признался, что хоть и использовал его в своих прямых включениях, он до сих пор не знает, что точно оно означает.

«Я до сих пор не знаю, что именно это значит. Это значит поросенок или человек, который живет в свинарнике? Я не знаю. Но я уже использовал его в некоторых своих прямых включениях и, кажется, перевел как маленькие свиньи или поросята», — заявил он.

Американский журналист добавил, что слово «подсвинки» является новым интересным словом на дипломатической сцене.

17 декабря президент РФ принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе мероприятия он обратил внимание, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Москвой. При этом Путин назвал европейских политиков «подсвинками».

Спустя два дня, во время прямой линии, глава государства прокомментировал свои же слова. Он объяснил, что под «подсвинками» не подразумевал никого конкретного в Европейском союзе. Как отметил Путин, он говорил про группу лиц. Российский лидер подчеркнул, что никогда не позволяет себе переходить на личности.

Ранее в РФ заявили, что словосочетание «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афоризм.