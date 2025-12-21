Париж в ближайшее время определит формат диалога с Россией

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

«Решение о том, в каком формате может начаться диалог, будет принято в ближайшие дни», — цитирует Le Monde Елисейский дворец.

Издание также пишет, что французские власти «приветствуют» готовность президента России к переговорам с Макроном и отмечают, что диалог будет вестись «в полной прозрачности». А целью контактов российской и французской сторон будет достижение «прочного и долгосрочного мира на Украине».

«Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится все яснее, полезно снова поговорить с Путиным», — отметили французские власти.

19 декабря 2025 года Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

