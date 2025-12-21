Ученые подтвердили опасность коротких видео для умственных способностей

Активное потребление коротких видео в формате TikTok связано с ухудшением когнитивных функций и снижением психического благополучия. К такому выводу пришли авторы крупного систематического обзора и метаанализа. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin (PB).

Ученые проанализировали данные 70 количественных исследований с участием почти 100 тысяч человек. В работу вошли исследования, посвященные влиянию коротких видеороликов — от нескольких секунд до пары минут — которые алгоритмы платформ подбирают для максимального удержания внимания пользователя.

Анализ показал умеренную отрицательную связь между вовлеченностью в короткие видео и когнитивной работоспособностью. В первую очередь речь идет о снижении концентрации внимания и ослаблении тормозного контроля — способности подавлять импульсивные реакции. Проще говоря, активные пользователи чаще испытывают трудности с фокусировкой и самоконтролем.

Авторы объясняют этот эффект с позиций теории привыкания и сенситизации. Постоянный поток ярких, быстро сменяющихся стимулов делает мозг менее восприимчивым к «медленным» задачам — чтению, обучению и аналитическому мышлению. Одновременно алгоритмические награды усиливают тягу к мгновенному удовольствию, формируя замкнутый цикл.

Негативная связь была выявлена и с показателями психического здоровья. Чем выше вовлеченность в короткие видео, тем чаще фиксировались симптомы тревожности, депрессии и стресса, а также нарушения сна. Исследователи отмечают, что возбуждающий характер контента и бесконечная прокрутка ленты могут мешать засыпанию и вытеснять время, предназначенное для отдыха.

Особенно выраженными негативные эффекты оказались в работах, где использовались шкалы «зависимости» от коротких видео. Это указывает на то, что решающую роль играет не столько общее время в приложениях, сколько компульсивный характер их использования.

При этом устойчивой связи между просмотром коротких видео и искажением образа тела или снижением самооценки обнаружено не было. Ученые подчеркнули, что здесь большую роль играет конкретное содержание: одни пользователи сталкиваются с вредными сравнениями, другие — находят поддерживающие сообщества.

