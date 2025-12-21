«Не знаю, кто такая»: Авербух об уходе 14-летней Костылевой от Плющенко

Хореограф Авербух: не знаю, кто такая Костылева, не понимаю, о чем говорить

Хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что ничего не знает о бывшей ученице Евгения Плющенко — 14-летней фигуристке Елене Костылевой. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я вообще не комментирую. Не знаю, кто такая Костылева. Не понимаю, о чем говорить», — заявил Авербух.

Официально о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря. Новым тренером спортсменки стала Софья Федченко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

История начала приобретать серьезные обороты летом: в конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Федченко заявила, что ее не пугает ситуация вокруг фигуристки Костылевой.