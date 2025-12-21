На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка потратила более 42 млн рублей на замену ключей от домофона

Мошенники сообщили москвичке о замене ключей от домофона и выманили миллионы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пенсионерка из Москвы согласилась на замену ключей от домофона и потеряла все сбережения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ, в нем пожилой женщине предложили заменить ключи от домофона. Она согласилась и написала, сколько ключей ей нужно.

Почти сразу ей пришел код, который она переслала в чат, думая, что общается с настоящим председателем. После этого женщине сообщили о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах».

Далее пенсионерке начали звонить «сотрудники банка» и «правоохранители». Они говорили, что ее личные данные получили мошенники, пугали уголовной ответственностью и требовали срочно снять все деньги, чтобы передать сотрудникам органов внутренних дел.

Женщина рассказала об этом супругу, и в течение двух недель они вдвоем снимали накопления со счетов в разных банках, занимали деньги у родных и знакомых, а также продали автомобиль. В итоге семья лишилась более 42,5 млн рублей.

Ранее аферист с сайта знакомств, обманывавший матерей-одиночек, получил 17 лет тюрьмы.

