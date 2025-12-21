Европейские лидеры в отчаянии из-за переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом утверждает ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал заявление спецпредставителя президента России, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о конструктивных переговорах с американской стороной.

По мнению Боуза, именно так «выглядит работа во имя мира».

«Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы», — считает журналист.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия и США продолжают вести переговоры по Украине, опираясь на договоренности, достигнутые в Анкоридже.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.