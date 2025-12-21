На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин посчитал, что на него заказали травлю

Певец Шаляпин заявил, что на него заказали травлю
true
true
true
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Певец Прохор Шаляпин заявил в подкасте Ивана Самохина, что на него заказали травлю.

Шаляпин рассказал, что в последнее время его обвиняют в ненависти к женщинам. Причиной этому стали слова артиста, что представительниц противоположного пола нельзя допускать к руководящим должностям.

Певец подчеркнул, что интервью существует уже шесть лет, однако раскручивать его начали только сейчас. По словам исполнителя, кто-то заплатил деньги за то, чтобы придумать на него очерняющий инфоповод.

«Это могут быть и Ксюши (Собчак) враги, потому что после ее интервью считается, что должна какая-то проблема быть. Это ее завистники. Хочу успокоить всех этих прекрасных людей, потому что у вас ничего не получится. Я пересмотрел это интервью — там, конечно, грубовато, жестковато я высказал свою позицию, но она в принципе совпадает с моей настоящей позицией», — отметил артист.

В ноябре Прохор Шаляпин «пожаловался» в интервью журналистке Ксении Собчак на гонорары за один выпуск шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами