Прохор Шаляпин посчитал, что на него заказали травлю

Певец Прохор Шаляпин заявил в подкасте Ивана Самохина, что на него заказали травлю.

Шаляпин рассказал, что в последнее время его обвиняют в ненависти к женщинам. Причиной этому стали слова артиста, что представительниц противоположного пола нельзя допускать к руководящим должностям.

Певец подчеркнул, что интервью существует уже шесть лет, однако раскручивать его начали только сейчас. По словам исполнителя, кто-то заплатил деньги за то, чтобы придумать на него очерняющий инфоповод.

«Это могут быть и Ксюши (Собчак) враги, потому что после ее интервью считается, что должна какая-то проблема быть. Это ее завистники. Хочу успокоить всех этих прекрасных людей, потому что у вас ничего не получится. Я пересмотрел это интервью — там, конечно, грубовато, жестковато я высказал свою позицию, но она в принципе совпадает с моей настоящей позицией», — отметил артист.

В ноябре Прохор Шаляпин «пожаловался» в интервью журналистке Ксении Собчак на гонорары за один выпуск шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей.