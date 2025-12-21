На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и объявил себя банкротом

В Москве мужчина подал на банкротство из-за дорогостоящего лечения кота
Julian Stratenschulte/Global Look Press

Москвич подал на банкротство после попытки спасти своего 19‑летнего кота Федю, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 29‑летний мужчина жил с животным с детства, а осенью 2023 года узнал, что кот болен — у него обнаружили мочекаменную болезнь.

Ветеринары сделали животному несколько операций и назначили дорогостоящее лечение. Чтобы оплатить счета, хозяин Феди взял в кредит 300 тыс. рублей, но несмотря на все усилия, его любимец не выжил.

Мужчина не смог своевременно погасить долг, и, когда сумма выросла до 1,2 млн рублей из-за штрафов и пеней, решил объявить себя банкротом.

Ранее женщина стала банкротом из-за штрафа за содержание 79 собак в одном доме.

