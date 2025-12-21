На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сложным получается сезон»: чемпионка России о выступлении Петросян

Тренер Гербольдт: все знают, что у Петросян сложным получается сезон
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России среди юниоров 2008 года и тренер Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России и отметила, что сезон для нее складывается сложно.

«К сожалению, в произвольной программе получилось не все, что было задумано, но все знают, что у Аделии сложным получается этот сезон. Как раз в начале сезона после отбора на Олимпийские игры сидели и обсуждали, что для победы на Играх ей придется идти на ультра-си, и тройных для победы не будет достаточно. Она к этому идет, но путь нелегкий. Но я не могу вспомнить спортсмена, у кого был бы легкий путь к олимпийским медалям. Все-таки мы в нее верим, надеемся. Раз она уже идет [на эти прыжки] на соревнованиях, значит, работа идет, время еще есть. Нужно ее поддержать, ни в коем случае не ругать за то, что где-то что-то не получилось, не обсуждать. Человек идет к своей цели, борется за нее, это достойно уважения. Хочется ей пожелать сил, здоровья и уверенности в себе», — отметила она.

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевала золото и гарантировала себе путевку на Олимпиаду.

Ранее фигурист Александр Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной.

