На Украине рассказали о недооснащенности ПВО в Одесской области

Доник: группы ПВО в Одесской области стреляют на звук из-за отсутствия прицелов

Мобильные огневые группы противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают стратегический мост через Днестр в районе поселка Маяки в Одесской области Украины, недостаточно оснащены и вынуждены «стрелять на звук». Об этом заявил местный волонтер Роман Доник, пишет украинское издание «Страна.UA».

«Без [тепловизионных] прицелов они ничего не видят. Стреляют... на звук. Акустически», — сказал он.

По его словам, большая часть огневых групп не имеет отношения к Вооруженным силам Украины, а состоит из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которые защищают Одесскую область «как могут».

Доник раскритиковал администрацию региона, которая не возвела ни одного дублирующего моста и отвергает запросы волонтеров о помощи в обучении и размещении расчетов ПВО.

«Областная военная администрация нас просто послала», — отметил он.

19 декабря топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате российских ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Ранее Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области.