На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о недооснащенности ПВО в Одесской области

Доник: группы ПВО в Одесской области стреляют на звук из-за отсутствия прицелов
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Мобильные огневые группы противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают стратегический мост через Днестр в районе поселка Маяки в Одесской области Украины, недостаточно оснащены и вынуждены «стрелять на звук». Об этом заявил местный волонтер Роман Доник, пишет украинское издание «Страна.UA».

«Без [тепловизионных] прицелов они ничего не видят. Стреляют... на звук. Акустически», — сказал он.

По его словам, большая часть огневых групп не имеет отношения к Вооруженным силам Украины, а состоит из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которые защищают Одесскую область «как могут».

Доник раскритиковал администрацию региона, которая не возвела ни одного дублирующего моста и отвергает запросы волонтеров о помощи в обучении и размещении расчетов ПВО.

«Областная военная администрация нас просто послала», — отметил он.

19 декабря топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате российских ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Ранее Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами