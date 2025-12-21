Швеция задержала российский контейнеровоз Adler

Правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Об этом сообщил телеканал SVT, ссылаясь на шведскую таможню.

«Шведские власти в ночь на 21 декабря поднялись на борт российского судна. Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования 20 декабря», — отметил SVT.

Телеканал уточнил, что судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением.

«Таможенная проверка пока не окончена, поэтому я не могу сообщить ее результаты», — сказал пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд.

Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и Европейского союза. Судно 20 декабря подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, отмечает SVT.

18 декабря Евросоюз ввел санкции против 41 нефтяного судна, которые якобы входят в российский «теневой флот».

Ранее судно получило повреждения в результате атаки на порт Ростова-на-Дону.