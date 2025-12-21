На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швеция задержала российский контейнеровоз Adler

Швеция досмотрела российский контейнеровоз Adler, вставший на якорь
true
true
true
close
Global Look Press

Правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Об этом сообщил телеканал SVT, ссылаясь на шведскую таможню.

«Шведские власти в ночь на 21 декабря поднялись на борт российского судна. Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования 20 декабря», — отметил SVT.

Телеканал уточнил, что судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением.

«Таможенная проверка пока не окончена, поэтому я не могу сообщить ее результаты», — сказал пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд.

Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и Европейского союза. Судно 20 декабря подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, отмечает SVT.

18 декабря Евросоюз ввел санкции против 41 нефтяного судна, которые якобы входят в российский «теневой флот».

Ранее судно получило повреждения в результате атаки на порт Ростова-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами