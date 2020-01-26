Водонаева снова высказалась нелицеприятно в адрес получателей маткапитала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/609/12280609/20161207_gaf_rl12_031-pic905-895x505-64484.jpg">

Телеведущая и модель Алена Водонаева сообщила, что не станет менять точку зрения по вопросу материнского капитала, передает телеканал НТВ.

Она отметила, что в своем заявлении на этот счет выразилась неправильно.

Водонаева уточнила, что она совершила ошибку в том, что произнесла слово «быдло».

Телеведущая также пообещала, что в дальнейшем будет называть «такую социальную прослойку маргиналами».

При этом модель подчеркнула, что не станет менять свою точку зрению по жтому вопросу.

«Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?» – сказала Водонаева.

До этого Водонаева заявляла, что увеличение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».