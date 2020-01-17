Посольство РФ отреагировало на порчу памятника Пушкину в Минске

Пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что дипмиссия внимательно следит за ситуацией с актом вандализма в отношении памятника поэту Александру Пушкину в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, посольство России благодарит правоохранительные органы республики за оперативную реакцию по данному инциденту.

Сотрудник российской дипмиссии отметил, что проявление вандализма со стороны «людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение».

«Как нам сообщили в ГУВД Минска, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают необходимые меры по установлению лиц, причастных к инциденту», — сказал Маскалев.

Ранее стало известно, что неизвестные разрисовали монумент Пушкину красной краской.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестные испортили памятник Пушкину в Минске