Мединский нашел смысл в фильме «Холоп»

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Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский оценил комедию «Холоп», передает РИА «Новости».

По словам Мединского, он нашел фильм Клима Шипенко забавным. «Не без смысла», — отметил он.

Также Мединский сказал, что его ребенок посмотрит картину еще раз, а сам он пересматривать «Холопа» не будет.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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