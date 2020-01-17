Мединский нашел смысл в фильме «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский оценил комедию «Холоп», передает РИА «Новости».
По словам Мединского, он нашел фильм Клима Шипенко забавным. «Не без смысла», — отметил он.
Также Мединский сказал, что его ребенок посмотрит картину еще раз, а сам он пересматривать «Холопа» не будет.
Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.
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