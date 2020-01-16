Новые «Звездные войны» собрали более $1 миллиарда в прокате

Фэнтези-фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» заработал в мировом прокате больше $1 млрд. Об этом сообщает Screen Rant.

Отмечается, что кинолента была выпущена в прошлом месяце. Эта часть «Звездных войн» стала последней в трилогии сиквела.

Согласно имеющимся данным, фильм заработал $481,3 млн на внутреннем рынке США и $519,7 млн на мировом рынке.

Издание уточняет, что показ картина еще идет в кинотеатрах, поэтому лента может собрать еще больше денег.

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