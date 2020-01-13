Скорсезе и Тарантино номинированы на «Оскар» как «Лучшие режиссеры»

Стали известны участники номинации «Лучший режиссер» премии «Оскар» в 2020 году. Об этом объявили на церемонии в Лос-Анджелесе, трансляция велась на сайте Американской академии киноискусств.

Отмечается, что среди номинантов есть режиссер фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе, а также Квентин Тарантино с работой «Однажды в...Голливуде».

Кроме того, бороться за победу в номинации будут режиссер «Джокера» Тодд Филлипс и Сэм Мендес с драмой о событиях Первой мировой войны «1917», а также корейский режиссер Пон Джун-хо, снявший «Паразитов».

Уточняется, что главные работы года номинированных режиссеров также представлены в категории «Лучший фильм».

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