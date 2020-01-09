Группу Queen попросили выступить на концерте в стиле Live Aid

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что группа получила предложение дать ряд концертов в рамках сбора средств для жертв пожаров в Австралии, сообщает NME.

По его словам, их попросили дать благотворительные концерты или стать частью аналогичных шоу, которые похожи на Live Aid — легендарное выступления Queen на стадионе Уэмбли в 1985 году в рамках сбора средств для голодающей Эфиопии.

При этом Мэй отметил, что все еще может измениться, и точных дат пока нет, но группа планирует дать 7 концертов в Австралии.

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