Райан Рейнольдс рассказал о съемках в «Дэдпуле 3»

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Актер Райан Рейнольдс в телешоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» рассказал о съемках фильма «Дэдпул 3».

По словам Рейнольдса, команда Marvel сейчас работает над супергеройским боевиком. «Теперь мы на студии Marvel, которая уже считается высшей лигой. Безумие какое-то», — цитирует артиста Comic Book.

«Дэдпул» и «Дэдпул 2» до 2019 года были фильмами с самым большим бокс-офисом среди лент с «взрослым» рейтингом R в истории мирового проката. Несколько недель назад их обогнал «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

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