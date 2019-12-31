Райан Рейнольдс рассказал о съемках в «Дэдпуле 3»
Актер Райан Рейнольдс в телешоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» рассказал о съемках фильма «Дэдпул 3».
По словам Рейнольдса, команда Marvel сейчас работает над супергеройским боевиком. «Теперь мы на студии Marvel, которая уже считается высшей лигой. Безумие какое-то», — цитирует артиста Comic Book.
«Дэдпул» и «Дэдпул 2» до 2019 года были фильмами с самым большим бокс-офисом среди лент с «взрослым» рейтингом R в истории мирового проката. Несколько недель назад их обогнал «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
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