В «Современнике» не подтвердили сообщения об ухудшении самочувствия Волчек
В пресс-службе театра «Современник» опровергли информацию об ухудшении самочувствия художественного руководителя учреждения культуры Галины Волчек.
По словам представителей театра, эти сообщения не соответствуют действительности. «Состояние Галины Борисовны остается стабильным», — уточнили в «Современнике».
Ранее появилась информация о том, что Волчек якобы началось разрушение тканей легких.
86-летняя Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года артистка также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. В больницу им. Боткина она была доставлена 23 декабря с воспалением легких. Как сообщали СМИ, Волчек находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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