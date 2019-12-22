Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

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Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала информацию о возможной свадьбе юмориста Евгения Петросяна в эфире телеканала НТВ.

Отвечая на вопрос Максима Галкина об отношении к бракам с большой разницей в возрасте, Дубовицкая выразила сочувствие молодым девушкам, выходящим замуж за мужчин намного старше себя.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», — ответила ведущая «Аншлага».

При этом бывшей жене юмориста Елене Степаненко «стало легче жить», отметила Дубовицкая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.

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