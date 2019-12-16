Мазаев пожалел давшего первый после инсульта концерт Носкова

Рок-музыкант Сергей Мазаева в передаче «Ты не поверишь!» назвал первый концерт Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».

По мнению Мазаева, лучше запомнить человека здоровым, а не показывать его в «немощном» состоянии. «Это не он возвращается на сцену. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят. Это очень тяжелая болезнь — то, что произошло с Николаем Носковым. И цепляться за эту историю нехорошо», — сказал Мазаев, добавив, что Носков должен находиться на отдыхе в кругу семьи, а не на сцене.

Продюсер Виктор Дробыш с Мазаевым не согласился. «Год назад он не ходил и не пел. А теперь ходит и поет», — цитирует Дробыша «Пятый канал».

9 декабря Николай Носков выступил в Московском Crocus City Hall. Николай Носков большую часть вечера провел в кресле. В концертной программе также приняли участие Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды, исполнившие песни музыканта.

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