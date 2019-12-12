Успенская ответила Лозе на обвинения в поддержке ВСУ

Исполнительница шансона Любовь Успенская ответила на критику певца Юрия Лозы, указавшего, что она якобы поддерживает украинскую армию.

По словам Успенской, она никогда не поймет таких людей, как Юрий Лоза. «Он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей. Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили», — написала Успенская в Instagram.

На днях в интервью телеканалу «Россия-1» Юрий Лоза напомнил, что все российские артисты, которые выступают на Украине, платят «налог на армию», и деньги, в частности, идут на поддержание ВСУ. В пример он привел Любовь Успенскую и сатирика и писателя Михаила Жванецкого.

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