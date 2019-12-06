Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой. Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo.

«Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сравнил Паулс российских и латвийских поклонников.

Тем не мене, он признал, что популярность он завоевал благодаря телевидению России. Он также отметил, что без популярности очень сложно заниматься концертной деятельностью, хоть она иногда и мешает.

По словам музыканта, в период дефицита популярность больше всего ему помогла.

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