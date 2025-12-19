Путин порекомендовал генсеку НАТО прочитать новую Стратегию нацбезопасности США

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте рекомендуется прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что он лично знает Рютте со времен, когда он занимал пост премьер-министра Нидерландов. По словам российского лидера, тогда генсек НАТО являлся умным, системным и эффективным главой кабмина. Однако его заявления о войне альянса с Россией вызывают удивление, отметил президент.

«Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано? США, обращаю внимание, — ключевой игрок НАТО, США — создатель НАТО, главный спонсор НАТО. Все основные средства поступают от США: и деньги, и технологии, военные и вооружения, боеприпасы все оттуда», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в новой Стратегии безопасности США Россия не указывается в качестве врага. При этом Рютте настраивает альянс на конфликт с РФ. В связи с этим Путин отметил, что уровень профессиональной подготовки генсека является недостаточным.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян достигло почти 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин снова опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу.