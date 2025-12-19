Путин заявил, что новых спецопераций не будет при одном условии

Путин заявил, что новых спецопераций не будет при уважении Запада к России

Президент России Владимир Путин сообщил, что новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться к России с уважением. Об этом он заявил на прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента «Би-Би-Си».

По словам главы государства, Запад пренебрег интересами России в сфере безопасности, в том числе, как он отметил, нарушив обещания о нерасширении НАТО на восток.

«Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, «кинули». Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», — напомнил президент.

Он подчеркнул, что именно действия западных политиков, по его оценке, привели к формированию нынешней ситуации и продолжают ее обострять.

Президент также заявил, что заявления о якобы подготовке России к войне с Европой не соответствуют реальности и используются западными странами в внутриполитических целях для создания образа внешнего врага.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

