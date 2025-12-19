Путин пообещал поддержать фильм «Позывной Тута» о герое СВО

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать прокат фильма «Позывной Тута» о герое спецоперации Андрее Григорьеве. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии.

Картину снимут авторы из Якутии и Донецкой народной республики, уточнил автор вопроса.

«И вот фильм, о котором вы сказали, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее», — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

