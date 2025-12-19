«Биполярное расстройство»: Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов намекнул на биполярной расстройство норвежских лыжников после слов Йоханнес Клебо о желании посоревноваться с россиянами, передает РИА Новости.

«Есть биполярное расстройство, и с этим многое связано. Почему же они молчали все это время? Я считаю, что спортсмены всего мира должны понимать и свою ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики. И если сейчас что-то произойдет с Венесуэлой, то как будет на это реагировать тот же Клебо и все другие ребята?» — сказал Фетисов.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Госдуме намекнули на двуличие лыжника Клебо в желании соревноваться с россиянами.