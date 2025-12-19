На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о пророссийской позиции Трампа

Экс-спичрайтер Буша Фрум: Трамп перешел на сторону России
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп перешел на сторону России, считает американский журналист и бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум. Об этом он сказал на подкасте The Hub.

«Нет никакого колебания. Они — на стороне России. И переходят от роли посредника, благоприятствующего России, к роли прямого союзника российской точки зрения», — отметил он.

По словам Фрума, американцам сейчас «сложно осознать масштаб отношений», которые связывают Трампа и Россию. Журналист отметил, что Трамп и его «верхушка» блокирует помощь Украине, «где может», и поэтому Трамп занял пророссийскую позицию.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин похвалил Дональда Трампа за то, что он «принимает серьезные усилия» по завершению украинского конфликта и делает это «абсолютно искренне». Он также отметил, что Россия согласилась «на определенные компромиссы», которые предложили США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп призвал Украину поторопиться мирно урегулировать конфликт.

