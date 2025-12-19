Путин заявил о необходимости ЦБ «действовать аккуратно»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции
Владимир Смирнов/ТАСС

Банк России должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У Банка России [есть] необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что сейчас в России наблюдается небольшое снижение активности в кредитной сфере. По его словам, количество выдаваемых кредитов в РФ уменьшается, но не значительно. На этом фоне ЦБ должен предпринимать аккуратные шаги по кредитно-денежной политике, отметил президент.

В ходе своего выступления на прямой линии Путин также заявил, что проблему инфляции в России в целом удается решать. По его словам, у Банка России стояла задача к концу года снизить инфляцию хотя бы до 6%. Прогнозируется, что она будет еще ниже — 5,7-5,8%.

Также Путин рассказал, что в стране удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Пусть они не такие большие, как в 2024 году, «но все-таки, хорошие», уточнил российский лидер.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 16%.

Прямая линия с Путиным — 2025
