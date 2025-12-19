Минтранс: РФ занимается интеграцией ветеранов СВО в отрасль гражданских беспилотников

Минтранс: потребность РФ в специалистах по БПЛА составляет 355 тыс. до 2030 года

Государство уделяет отдельное внимание вопросам интеграции ветеранов специальной военной операции (СВО) в гражданский сектор по беспилотникам. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие могут пройти приоритетное бесплатное обучение и профпереподготовку в сфере беспилотных авиационных систем. Также среди мер по данному вопросу: актуализация программ обучения и адаптация требований по состоянию здоровья.

«Общая потребность в специалистах по БАС до 2030 года оценивается в 355 тыс. человек, что создает дополнительные возможности для ветеранов СВО», — отметили в Минтрансе.

В ноябре министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие один-два года. На начальных этапах они будут проходить без присутствия пассажиров.

В августе глава Минтранса рассказал, что активное использование беспилотных технологий при доставке тех или иных товаров может начаться через два–три года.

Ранее стало известно, что Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной техники.