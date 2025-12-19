На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала с квартирой

Ларису Долину убрали из списка артистов концерта, посвященного Гурченко
Юрий Кочетков/РИА Новости

Певица Лариса Долина пропала из списка артистов, которые должны выступить на концерте, посвященном Людмиле Гурченко. Организаторы пояснили «Газете.Ru», что изменения произошли в связи с переносом мероприятия.

Концерт к 90-летию Гурченко должен был состояться 18 декабря. Он был указан и на сайте Ларисы Долиной. Однако незадолго до премьеры было объявлено об отмене из-за замены площадки проведения. Зрителям предложили вернуть билеты или прийти на шоу 2 марта. Однако изменения коснулись не только места, но и артистов. Из описания мероприятия на официальном сайте и в социальных сетях пропало упоминание Ларисы Долиной. При этом остальные звезды остались в списке.

«В связи с изменением площадки и даты мероприятия, список артистов несколько изменился. Сейчас ведутся переговоры с артистами, согласовываются их графики. На данный момент более точной информации [об участии Ларисы Долиной] нет», — заявили организаторы концерта.

В описании концерта сказано, что на сцену 2 марта выйдут Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Денис Майданов, Дима Билан, Алсу и другие отечественные звезды. Ведущим станет Андрей Малахов.

Лариса Долина столкнулась с массовым хейтом и отменой новогодних концертов из-за скандала с московской квартирой, которую продала под влиянием мошенников. Недвижимость купила Полина Лурье, но певица через суд потребовала аннулировать сделку. 16 декабря Верховный суд признал Лурье законной хозяйкой квартиры.

Ранее стало известно, что Лариса Долина пошла в МВД с заявлением о мошенничестве после требований о выселении.

