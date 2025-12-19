Путин высказался об отношениях РФ с Британией и США

Путин: Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных

Россия готова сотрудничать с Великобританией и США, но на равных. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы работать и с Великобританией, и с Европой в целом, и с США. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов на это выйдем, то выиграют от этого все», — сказал он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

