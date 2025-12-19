Путин высказался о вмешательстве России в выборы в США

Путин: никакого вмешательства России в выборы в США не было

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что никакого вмешательства российской стороны в выборы в США не было.

«Вот когда-то обвиняли [президента США Дональда] Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства в России не было», — заявил он.

Глава государства обратил внимание, что политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую. По его словам, это осуществлялось совершенно очевидно, заметно и неприкрыто.

Путин добавил, что европейские представители и сейчас рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в Конгресс США осенью 2026 года политический ландшафт немного изменится и их союзники смогут оказывать большее давление на Трампа.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Перед началом прямой линии россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.



