На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Современная пища вызывает эволюцию кишечных бактерий, выяснили ученые

Nature: ультрапереработанная пища вызывает эволюцию кишечных бактерий
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кишечные бактерии человека способны эволюционировать за считанные десятилетия в ответ на изменения рациона. К такому выводу пришли эволюционные биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обнаружившие, что у жителей индустриальных стран у ряда микробов стремительно распространились гены, помогающие переваривать крахмалы из ультрапереработанных продуктов. Работа опубликована в журнале Nature.

Речь идет о крахмальных соединениях промышленного происхождения, которые начали широко использоваться в пищевой промышленности лишь во второй половине XX века. По словам авторов, столь быстрые генетические изменения указывают на сильное действие естественного отбора.

Ученые проанализировали геномы почти 30 видов кишечных бактерий, используя данные из разных регионов мира. Они обнаружили так называемые «генетические свипы» — участки ДНК, которые за короткое время стали доминирующими внутри вида. Ключевым механизмом этих изменений оказался горизонтальный перенос генов — процесс, при котором бактерии передают ДНК друг другу, а не только потомству.

Ранее горизонтальный перенос был хорошо известен как причина быстрого распространения устойчивости к антибиотикам, однако его роль в эволюции микробов кишечника оставалась малоизученной.

«Способность переваривать новые типы крахмалов оказалась мишенью естественного отбора. Но еще важнее то, что мы видим разные направления эволюции кишечных бактерий у людей из индустриальных и неиндустриальных регионов», — отметил соавтор работы, аспирант Ричард Вольф.

Одним из ключевых примеров стал ген, связанный с переработкой мальтодекстрина — вещества, получаемого из кукурузного крахмала и широко применяемого в переработанных продуктах с 1960-х годов. Этот ген активно распространялся только у бактерий людей из индустриальных стран.

По словам исследователей, пока нельзя с уверенностью сказать, адаптируются ли микробы строго к мальтодекстрину или к более широкому классу модифицированных крахмалов. Однако разница между традиционными рационами, основанными на корнеплодах и фруктах, и современной диетой с большим количеством снеков и полуфабрикатов, очевидно, создает новое эволюционное направление.

Ранее был развеян миф о влиянии пива на расстройства кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами