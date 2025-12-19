Путин высказался о президентской власти в России

Российский лидер Владимир Путин считает обоснованной президентскую форму правления в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямой линии.

«Да, конечно, у президента России большие полномочия, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что контуры президентской власти четко обозначены в конституции. Кроме того, отметил он, значительная часть российских законов инициируется Совфедом и Госдумой.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным.