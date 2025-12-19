Путин оценил достоверность освещения информации Би-би-си

Путин заявил о наличии недостоверной информации и подтасовки в работе Би-би-си

У Би-би-си существует проблема недостоверного освещения информации и подтасовок, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Я не хочу вам сыпать соль на раны. Хотя проблемы есть недостоверного освещения информации и подтасовок. Я думаю, что президент Трамп прав», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала Би-би-си.

16 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, обвиняя ее в преднамеренном искажении его высказываний в программе Panorama.

Трамп требует от суда вынесения решения против ответчиков о возмещении убытков в размере не менее $5 млрд. Кроме того, глава Белого дома требует $5 млрд в связи с якобы нарушением ответчиками закона штата Флорида о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. Таким образом, общая сумма его претензий составляет $10 млрд.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили почти 3 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к Би-би-си.