Финнов предупредили о «черном Рождестве»

Yle: синоптик предрек Финляндии бесснежное Рождество
Seppo Samuli/Reuters

Жители южной и центральной части Финляндии встретят Рождество без снега, либо с небольшим снежным покровом. Об этом финскому порталу Yle рассказал метеоролог Алекси Лохтандер.

По его словам, увидеть сугробы на Рождество можно будет только в Лапландии и восточных районах Северной Остроботнии, в других частях страны снежный покров будет очень скудным.

Лохтандер также отметил, что оставшийся снег растает в ближайшие дни из-за грядущего потепления в центральной части Финляндии.

Накануне главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в новогоднюю ночь прогнозируются небольшой снег и похолодание. Она добавила, что сейчас прогноз погоды на Новый год меняется день ото дня. По ее словам, успешность указанного развития ситуации составляет 75-80%. Точная информация о погодных условиях будет известна ближе к концу месяца, отметила специалист. В течение всей текущей недели в столичном регионе будет держаться относительно теплая погода, в выходные температура воздуха перешагнет на положительную отметку. Морозы в Москву и Подмосковье вернутся не раньше следующей недели.

Ранее москвичам рассказали о погоде на следующей неделе.

