Путин назвал причину водной блокады Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии ответил на вопрос военного корреспондента Евгения Поддубного о причинах «водной блокады» Донбасса.

Перед началом прямого эфира военкор рассказал ведущим, что намерен задать интересующий сотни тысяч российских граждан вопрос.

Путин назвал причиной блокады действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы государства, проблема с водоснабжением Донбасса решится, когда под контролем российских войск окажется территория за Славянском.

Потери воды в трубопроводных системах ДНР и ЛНР все еще высоки — до 50%, отметил российский лидер. Он назвал эту проблему острой. В настоящее время российские власти рассматривают вопрос строительства еще одного водовода в Донбассе.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что количество пропавших без вести на СВО должно быть сведено к нулю.