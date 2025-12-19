На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ждут, что приложения для детей-диабетиков не будут отключать при ограничениях интернета

Депутат Леонов: отключение интернета в регионах не должно влиять на здоровье детей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Журналистка из Белгорода в ходе «Прямой линии» Владимира Путина попросила включить приложения для отслеживания глюкозы в крови в «белый список» Минцифры, — чтобы они работали при отключениях интернета. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал разобраться в ситуации и обратиться в профильные ведомства.

«Обратил внимание на вопрос журналистки из Белгорода, которая посетовала на то, что из-за регулярного отключения связи в регионе родители теряют возможность отслеживать уровень глюкозы в крови у своих детей-диабетиков дистанционно. Другие регионы РФ, например, моя Смоленская область, Брянская, Псковская, Ростовская области тоже регулярно сталкиваются с ограничениями связи. Тем не менее это не должно влиять на возможность для родителей диабетиков отслеживать уровень глюкозы. Безусловно, такие сервисы мониторинга должны быть включены в «белые списки» Минцифры и доступны без прерываний», — заявил он.

Депутат пообещал обратиться в профильные ведомства, чтобы рассмотреть включение в списки Минцифры и других приложений для мониторинга состояния здоровья.

«Считаю необходимым также проанализировать ситуацию и с другими медицинскими сервисами для мониторинга здоровья, работа которых может прерываться из-за ограничений связи. Просьба направлять информацию о подобных случаях мне либо в комитет по охране здоровья. Будем прорабатывать включение таких сервисов в «белые списки» вместе с соответствующими органами», — сказал Леонов.

До этого журналистка из Белгорода Анна Рудченко в ходе прямой линии задала вопрос президенту Владимиру Путину. Она рассказала, что ограничения мобильного интернета в ходе объявления беспилотной опасности в регионе создают проблемы родителям, у которых дети болеют диабетом – приложения для отслеживания уровня глюкозы не работают. Рудченко попросила президента включить в «белые списки» Минцифры нужные программы. Путин заявил, что россиянам нужно пользоваться отечественными решениями, а разработчикам приложений – перевести сервисы на территорию РФ.

Ранее Путин призвал сделать материнство модным в обществе.

