Путин заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов

Путин: в России нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов
Сергей Гунеев/РИА Новости

Репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на «Итогах года».

Он рассказал, что похожий закон был принят в целом ряде западных государств, включая США, еще в 30-е годы прошлого века. Эти законы являются гораздо более жесткими, там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа.

«У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно – заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — сказал Путин.

По его словам, в РФ законодательство работает так, что если люди прекращают заниматься политической деятельностью или отказываются от внешних источников ее финансирования, то их исключают из этих списков. Он добавил, что такие примеры есть.

В октябре в Санкт-Петебурге арестовали музыкантов из группы «Стоптайм» за исполнение песен иноагентов.

Ранее суд заочно приговорил ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активистку Казанцеву к 9 годам колонии.

