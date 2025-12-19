Названа самая популярная книга 2025 года

Роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером по продажам в 2025 году

Тираж книги японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» в 2025 году составил 450 тыс. экземпляров, а общий объем продаж превысил 820 тыс. экземпляров, что сделало произведение самым популярным за год. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Он отметил, что книга пользовалась особым спросом у читателей, а продажи в 2025 году выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Второе место по популярности заняла книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» с тиражом 170 тыс. экземпляров, третье — работа о саморазвитии Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» с общим тиражом 149 тыс. экземпляров. Среди других лидеров — «К себе нежно» Ольги Примаченко (124 тыс. экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс. экземпляров).

Эксперты издательства отметили значительный рост интереса к книгам в нишах психологии, медицины и здоровья, искусства и домоводства. Среди самых популярных авторов 2025 года названы Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.

Ранее россияне узнали, как лечиться музыкой.