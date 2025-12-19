На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа самая популярная книга 2025 года

Роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером по продажам в 2025 году
true
true
true
close
Бомбора

Тираж книги японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» в 2025 году составил 450 тыс. экземпляров, а общий объем продаж превысил 820 тыс. экземпляров, что сделало произведение самым популярным за год. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Он отметил, что книга пользовалась особым спросом у читателей, а продажи в 2025 году выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Второе место по популярности заняла книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» с тиражом 170 тыс. экземпляров, третье — работа о саморазвитии Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» с общим тиражом 149 тыс. экземпляров. Среди других лидеров — «К себе нежно» Ольги Примаченко (124 тыс. экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс. экземпляров).

Эксперты издательства отметили значительный рост интереса к книгам в нишах психологии, медицины и здоровья, искусства и домоводства. Среди самых популярных авторов 2025 года названы Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.

Ранее россияне узнали, как лечиться музыкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами