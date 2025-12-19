На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что студентов педвузов напугали сообщениями об отработках

Путин: нужда в обязательных отработках для студентов педвузов в РФ отсутствует
true
true
true
close
Владимир Гердо/РИА Новости

Необходимость во введении обязательных отработок для студентов педагогических вузов в России в данный момент отсутствует. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание, что студентов педагогических вузов напугали сообщениями о возможном введении обязательных отработок.

«На студентов педагогических вузов это пока не распространяется. Я думаю, пока нет такой необходимости», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер проводит прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Ведущими мероприятия стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ноябре Государственная дума РФ приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Согласно закону, срок отработки фиксируется министерством здравоохранения в зависимости от специальности врача, но не превышает трех лет. При этом у студентов есть право выбора места отработки.

Комментируя ситуацию в ходе прямой линии, Путин выразил уверенность, что новые требования к выпускникам медицинских вузов не являются избыточными.

Ранее в ГД РФ рассказали о процессе выбора «наставничества» выпускниками медицинских вузов.

