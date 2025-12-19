Путин снова опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал чушью утверждения о том, что РФ якобы намерена напасть на Европу.
«Мы собираемся нападать на Европу что ли? Что это за чушь!», — сказал российский лидер.
Он отметил, что западные государства продолжают нагнетать обстановку, говоря, что «нужно готовиться к войне».
«Западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку», — подчеркнул Путин.
По мнению главы российского государства, Запад создает из Российской Федерации «образ врага», чтобы таким образом прикрыть свои ошибки.
19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее Путин напомнил, что Россия хотела вступить в НАТО, но ее там не ждали.