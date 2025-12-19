Путин заявил о положительной тенденции в демографии в ряде регионов

В 25 регионах РФ есть положительная тенденция в демографии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил.

«Это говорит о том, что наши коллеги в регионах, если уделяют этому внимание, многое получается», — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что в вопросах демографии многое связано с материальным положением. По словам Путина, у семей с появлением детей не должен снижаться уровень достатка.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

