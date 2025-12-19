Путин рассказал о границах своей власти

Путин: у президента РФ большие полномочия, которые прописаны в Конституции

У президента РФ большие полномочия, однако они ограничены Конституцией России. Об этом в ходе прямой линии заявил российский лидер Владимир Путин.

«Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны.», — отметил глава государства, отвечая на вопрос британского журналиста, о том, что в руках президента России сосредоточена вся власть.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили 3 млн обращений к президенту.

