Disney показал новый тизер девятых «Звездных войн»

Студия Disney опубликовала новый 30-секундный тизер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — девятого эпизода популярной космической киносаги.

В видеоролике показана дуэль между Рей и Кайло Реном, а голос за кадром объявляет начинающуюся битву последней.

Российская премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» запланирована на 19 декабря.

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