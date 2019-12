Джонни Депп спродюсирует мюзикл о перчатке Майкла Джексона

Продюсерская компания Джонни Деппа Infinitum Nihil возьмется за мюзикл о покойном поп-исполнителе Майкле Джексоне, сообщает Page Six.

Главной героиней и рассказчицей будет знаменитая украшенная стразами белая перчатка певца, исполняющая его песни. Мюзикл будет называться For The Love Of A Glove: An Unathorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove («Во имя любви к перчатке: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой»).

Кроме артистов, на сцене будут выступать куклы. Сценарий напишет Джулиан Нитцберг — автор оперетты о националистах и членах «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), планирующих теракт в Нью-Йорке.

Премьера постановки пройдет 25 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Скончавшийся в 2009 году Майкл Джексон снова оказался в центре внимания, когда в марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд». В нем артиста обвинили в педофилии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards

— Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»

— Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд